Авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 8 мар – РИА Новости. Иранская авиакомпания Иранская авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу на фоне распространения нового коронавируса , следует из заявления, опубликованного компанией на своем сайте.

"Все рейсы авиакомпании по европейскому направлению временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы были отменены в связи с ограничениями со стороны Европы, введенными "по неясным причинам". Компания обсуждает вопрос возобновления рейсов в Европу.