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Авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу из-за коронавируса
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РИА Новости

Авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

13:04 08.03.2020 (обновлено: 13:14 08.03.2020)
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© Фото : Iran AirСамолет авиакомпании Iran Air
Самолет авиакомпании Iran Air
© Фото : Iran Air
Самолет авиакомпании Iran Air. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 мар – РИА Новости. Иранская авиакомпания Iran Air приостановила полеты в Европу на фоне распространения нового коронавируса, следует из заявления, опубликованного компанией на своем сайте.
"Все рейсы авиакомпании по европейскому направлению временно приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что рейсы были отменены в связи с ограничениями со стороны Европы, введенными "по неясным причинам". Компания обсуждает вопрос возобновления рейсов в Европу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Iran AirИранВ мире
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