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В Саудовской Аравии число зараженных коронавирусом выросло до 11
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РИА Новости

В Саудовской Аравии число зараженных коронавирусом выросло до 11

12:50 08.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 11, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.
"Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы четыре новых случаев заражения новым коронавирусом (COVID-19) - у трех гражданок и у одного гражданина", - сообщило министерство в Twitter.
Согласно заявлению министерства, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 11.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСаудовская АравияВ мире
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