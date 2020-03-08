В Саудовской Аравии число зараженных коронавирусом выросло до 11

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 11, говорится в заявлении министерства здравоохранения королевства.
"Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы четыре новых случаев заражения новым коронавирусом (COVID-19) - у трех гражданок и у одного гражданина", - сообщило министерство в Twitter.
Согласно заявлению министерства, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 11.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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