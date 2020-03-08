Минздрав наградил врачей, работавших с пассажирами Diamond Princess

КАЗАНЬ, 8 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в воскресенье объявил благодарности 13 врачам и медработникам республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, которые работали с российскими туристами, эвакуированными с круизного лайнера Diamond Princess после вспышки коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. По данным минздрава РФ, у троих из них был диагностирован коронавирус, который протекает в лёгкой форме. Эвакуированные прошли в инфекционной больнице необходимый 14-дневный карантин. В течение этого времени они контактировали только с врачами, которые все две недели также жили в специальном боксе. В воскресенье карантин завершился, и все восемь туристов были выписаны из больницы.
"На сегодняшнем этапе развития медицинской науки обновляются знания о новых заболеваниях фактически ежедневно. Министерство здравоохранения, федеральные клиники, главные специалисты позволяют сегодня нам иметь самую современную информацию о развитии заболевания, об управлении заболеванием, о мерах профилактики, лечении и, соответственно, мы обновляем клинические рекомендации, методические рекомендации фактически в онлайн-режиме… Очень важно еще отметить, что медицинский персонал полностью готов", - сказал Мурашко, поздравляя врачей.
Министр поблагодарил врачей и медработников, отметив, что все 14 дней с пациентами с лайнера круглосуточно работал исключительно женский коллектив, который своей работой подчеркнул, что медицинская служба имеет все возможности и знания для выхаживания самых разных пациентов. За самоотверженный труд, высокий профессионализм при оказании медицинской помощи гражданам, эвакуированным с круизного лайнера Diamond Princess, благодарности министра здравоохранения России и ценные подарки от президента Татарстана получили 13 врачей и представителей медперсонала.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.