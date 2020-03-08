Минздрав наградил врачей, работавших с пассажирами Diamond Princess

"На сегодняшнем этапе развития медицинской науки обновляются знания о новых заболеваниях фактически ежедневно. Министерство здравоохранения, федеральные клиники, главные специалисты позволяют сегодня нам иметь самую современную информацию о развитии заболевания, об управлении заболеванием, о мерах профилактики, лечении и, соответственно, мы обновляем клинические рекомендации, методические рекомендации фактически в онлайн-режиме… Очень важно еще отметить, что медицинский персонал полностью готов", - сказал Мурашко, поздравляя врачей.

Министр поблагодарил врачей и медработников, отметив, что все 14 дней с пациентами с лайнера круглосуточно работал исключительно женский коллектив, который своей работой подчеркнул, что медицинская служба имеет все возможности и знания для выхаживания самых разных пациентов. За самоотверженный труд, высокий профессионализм при оказании медицинской помощи гражданам, эвакуированным с круизного лайнера Diamond Princess, благодарности министра здравоохранения России и ценные подарки от президента Татарстана получили 13 врачей и представителей медперсонала.