СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жители сирийской деревни Аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщила радиостанция Sham FM.
"Жители деревни Аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили отступить", — говорится в сообщении радиостанции в фейсбуке.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.