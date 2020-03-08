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СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну
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РИА Новости

СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

12:34 08.03.2020 (обновлено: 18:50 08.03.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные
Американские военные
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жители сирийской деревни Аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщила радиостанция Sham FM.
"Жители деревни Аль-Кузлия к западу от города Телль-Тамр в провинции Хасеке не дали колонне американских оккупантов, состоящей из семи бронемашин, въехать в деревню, закидали ее камнями и вынудили отступить", — говорится в сообщении радиостанции в фейсбуке.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Затоптали демократов.
8 марта, 12:37
vvab6
5050000
Это явный вброс. Бронемашины не боятся камней. Если бы американцы захотели войти на броневиках, то вошли бы. Журналистам нужно хотя бы иногда моск включать.
8 марта, 16:08
Adokenai Gu-RU
1000015
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