Число случаев заболевания коронавирусом в Финляндии выросло до 23

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Четыре новых случая Четыре новых случая коронавируса зарегистрированы в Финляндии , сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Таким образом, общее количество заболевших составляет 23.

"Четыре новых коронавирусных инфекции были выявлены в Финляндии. В столичном медицинском округе два случая, один случай в больнице Пирканмаа, один – в районе Северного Саво", - сказано в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.