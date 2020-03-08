В Армении госпитализировали экс-президента Роберта Кочаряна

ЕРЕВАН, 8 мар — РИА Новости. Бывшего президента Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в ереванский медцентр, сообщил РИА Новости глава его офиса Виктор Согомонян.

"Кочарян госпитализирован в медцентр "Наири" из-за перепада давления. Сейчас медицинский консилиум решает, сколько он должен пробыть в больнице", — сказал Согомонян.

По его словам, сейчас Кочарян чувствует себя хорошо.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008-го.

Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.