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В Армении госпитализировали экс-президента Роберта Кочаряна
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РИА Новости

В Армении госпитализировали экс-президента Роберта Кочаряна

12:17 08.03.2020 (обновлено: 13:21 08.03.2020)
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 мар — РИА Новости. Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в ереванский медцентр, сообщил РИА Новости глава его офиса Виктор Согомонян.
"Кочарян госпитализирован в медцентр "Наири" из-за перепада давления. Сейчас медицинский консилиум решает, сколько он должен пробыть в больнице", — сказал Согомонян.
По его словам, сейчас Кочарян чувствует себя хорошо.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008-го.
Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
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