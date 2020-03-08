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Никитин поздравил с 8 марта лечащих девушку с коронавирусом врачей
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РИА Новости

Никитин поздравил с 8 марта лечащих девушку с коронавирусом врачей

12:16 08.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с 8 марта сотрудников инфекционной больницы, где лечат пациентку с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области лабораторно подтверждён 6 марта. Девушка 1993 года рождения обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из туристической поездки в итальянский Милан. По результатам обследования она была изолирована в больнице. Болезнь у пациентки протекает в легкой форме.
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"Глава региона посетил инфекционную больницу № 2 Нижнего Новгорода, где проходит лечение пациентка с коронавирусом, и поздравил сотрудников с Международным женским днем", - говорится в сообщении.
"Часто говорят, что защищать Родину - это мужская профессия. Но сейчас именно вы стоите на переднем рубеже борьбы с новыми угрозами. Даже сегодня, 8 марта, женщины-медики находятся на своем боевом посту", - подчеркнул глава региона, слова которого приводятся в сообщении.
Никитин отметил, что медики, чьей задачей является противодействие распространению коронавирусной инфекции, сейчас работают в круглосуточном режиме. Новых случаев заболевания в регионе на данный момент не выявлено.
"Единственная пациентка находится в удовлетворительном состоянии, получает необходимое лечение, у нее не фиксируется повышенной температуры и каких-либо осложнений", - отмечается в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Глеб НикитинНижний НовгородВОЗОбщество
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