Никитин поздравил с 8 марта лечащих девушку с коронавирусом врачей

"Часто говорят, что защищать Родину - это мужская профессия. Но сейчас именно вы стоите на переднем рубеже борьбы с новыми угрозами. Даже сегодня, 8 марта, женщины-медики находятся на своем боевом посту", - подчеркнул глава региона, слова которого приводятся в сообщении.