Поклонская отметила нелегкую женскую долю в поздравлении с 8 Марта

"Женская доля в наших краях ой как нелегка: домашний очаг сохрани, детей в школу отведи, уроки с ними выучи... А еще приходится тащить домой с охоты поверженного мамонта, чтобы всех прокормить. Кто ещё, кроме нас, девочки, всё это выдержит и сделает?... Поэтому, дорогие, хочу пожелать вам счастья в каждом дне, бесконечной весны, любви в сердцах и достойных мужчин!", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.