Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T12:13+0300
https://ria.ru/20200308/1568312059.html
Поклонская отметила нелегкую женскую долю в поздравлении с 8 Марта
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565646_0:0:2620:1473_1036x0_80_0_0_78308dfe483e4662f3f2886442b8a707.jpg
РИА Новости

Поклонская отметила нелегкую женскую долю в поздравлении с 8 Марта

12:13 08.03.2020
1125
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ("Единая Россия") поздравила женщин с Международным женским днем, отметив, что женская доля "ой как нелегка", и пожелав всем бесконечной весны и достойных мужчин.
"Женская доля в наших краях ой как нелегка: домашний очаг сохрани, детей в школу отведи, уроки с ними выучи... А еще приходится тащить домой с охоты поверженного мамонта, чтобы всех прокормить. Кто ещё, кроме нас, девочки, всё это выдержит и сделает?... Поэтому, дорогие, хочу пожелать вам счастья в каждом дне, бесконечной весны, любви в сердцах и достойных мужчин!", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
"Ей жить бы хотелось иначе, Носить драгоценный наряд… Но кони - всё скачут и скачут. А избы - горят и горят...", - процитировала Поклонская строки из стихотворения Наума Коржавина "Вариации из Некрасова".
Вы самые лучшие в мире: Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
Вчера, 00:09
Путин поздравил женщин с 8 марта
15400213
Обсудить 2
Наталья ПоклонскаяЕдиная Россия8 мартаОбщество
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Ирина Роднина
Роднина назвала подарки на 8 марта настоящей головоломкой для мужчин
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет "бороться" за тех, у кого есть родственники в России
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала угрозы мальчику — исполнителю "Смуглянки"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
Вы самые лучшие в мире: Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
Путин поздравил женщин с 8 марта
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова оценила поправку в Конституцию о семье и детях
Дмитрий Медведев
Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Кроткий, как змий, и мудрый, как голубь
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мать убитого в Петербурге подростка рассказала детали трагедии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния