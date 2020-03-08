Поклонская отметила нелегкую женскую долю в поздравлении с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ("Единая Россия") поздравила женщин с Международным женским днем, отметив, что женская доля "ой как нелегка", и пожелав всем бесконечной весны и достойных мужчин.
"Женская доля в наших краях ой как нелегка: домашний очаг сохрани, детей в школу отведи, уроки с ними выучи... А еще приходится тащить домой с охоты поверженного мамонта, чтобы всех прокормить. Кто ещё, кроме нас, девочки, всё это выдержит и сделает?... Поэтому, дорогие, хочу пожелать вам счастья в каждом дне, бесконечной весны, любви в сердцах и достойных мужчин!", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
"Ей жить бы хотелось иначе, Носить драгоценный наряд… Но кони - всё скачут и скачут. А избы - горят и горят...", - процитировала Поклонская строки из стихотворения Наума Коржавина "Вариации из Некрасова".
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