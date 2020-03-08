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2020-03-08T12:11+0300
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Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 847
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РИА Новости

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 847

12:11 08.03.2020
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© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
© AP Photo / Martin Meissner
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 847, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.
Накануне институт сообщал о 795 подтвержденных случаях.
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Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (392). Более 100 случаев зарегистрированы в Баден-Вюртемберге (182) и Баварии (48), более десятка - в Берлине (28), Нижней Саксонии (21), Гессене (15) и Гамбурге (13). В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСеверный Рейн-ВестфалияВОЗГерманияВ мире
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