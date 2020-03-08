Названы напитки, которые опасно хранить вне холодильника

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес Член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес рассказала , какие напитки необходимо обязательно хранить в холодильнике.

Она отметила, что, помимо молочных продуктов, постоянно нуждаются в холоде и их заменители — протеиновые напитки на основе сои, миндаля, риса. Дело в том, что они также содержат большое количество белка, который способствует росту бактерий.

По словам эксперта, открытые соки всегда должны быть в холодильнике, но и там они могут храниться только около пяти дней, а свежевыжатые — пару дней.

Также рекомендуется всегда хранить в холоде богатые пробиотиками ферментированные напитки, такие как кефир и чайный гриб. Низкие температуры помогут замедлить брожение и накопление углекислого газа.