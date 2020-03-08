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Названы напитки, которые опасно хранить вне холодильника
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РИА Новости

Названы напитки, которые опасно хранить вне холодильника

12:07 08.03.2020 (обновлено: 14:39 08.03.2020)
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© Фото : Pixabay / difisherДомашний холодильник
Домашний холодильник
© Фото : Pixabay / difisher
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес рассказала, какие напитки необходимо обязательно хранить в холодильнике.
Она отметила, что, помимо молочных продуктов, постоянно нуждаются в холоде и их заменители — протеиновые напитки на основе сои, миндаля, риса. Дело в том, что они также содержат большое количество белка, который способствует росту бактерий.
По словам эксперта, открытые соки всегда должны быть в холодильнике, но и там они могут храниться только около пяти дней, а свежевыжатые — пару дней.
Также рекомендуется всегда хранить в холоде богатые пробиотиками ферментированные напитки, такие как кефир и чайный гриб. Низкие температуры помогут замедлить брожение и накопление углекислого газа.
При этом открытые бутылки пива, вина или сидра лучше хранить при комнатной температуре. Несмотря на то что эти напитки тоже ферментированы, имеющийся в них алкогольный компонент действует как консервант и защищает от микроорганизмов.
Молоко
16 января, 07:04РИА Наука
Ученые рассказали, какое молоко поможет сохранить молодость
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Мария Урдиалесмолочные продуктыОбщество
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