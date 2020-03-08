Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
"Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было "нормандского формата". Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят "Идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию", — сказал Зеленский в интервью газете The Guardian. Перевод опубликовал сайт офиса президента.
Россия и Украина 7 сентября 2019 года освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. А 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными: Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Перед этим главы двух государств впервые встретились лицом к лицу в рамках переговоров лидеров "нормандской четверки", которые прошли 9 декабря 2019 года в Париже.
На первом за три года подобном саммите стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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