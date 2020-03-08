Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

"Это очень сложно. Очень. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было "нормандского формата". Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи — сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят "Идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию", — сказал Зеленский в интервью газете The Guardian. Перевод опубликовал сайт офиса президента.