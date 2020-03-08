МИД изменил график контактов дипломатов из-за коронавируса

По ее словам, ситуация с распространением коронавируса отразилась и на работе российских посольств в ряде зарубежных государств. В этой связи, отметила Захарова, сотрудники дипмиссий "проводят работу с коллективом, анализируют рекомендации местной стороны и соответственно выстраивают деятельность посольства".