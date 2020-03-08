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МИД изменил график контактов дипломатов из-за коронавируса
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РИА Новости

МИД изменил график контактов дипломатов из-за коронавируса

11:54 08.03.2020 (обновлено: 11:56 08.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. График контактов сотрудников МИД России претерпел изменения в связи с распространением коронавируса, заявила в воскресенье официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".
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По ее словам, ситуация с распространением коронавируса отразилась и на работе российских посольств в ряде зарубежных государств. В этой связи, отметила Захарова, сотрудники дипмиссий "проводят работу с коллективом, анализируют рекомендации местной стороны и соответственно выстраивают деятельность посольства".
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗКитайВ мире
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