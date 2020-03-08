МИД изменил график контактов дипломатов из-за коронавируса

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. График контактов сотрудников МИД России претерпел изменения в связи с распространением коронавируса, заявила в воскресенье официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Мы сейчас работаем с этой картой международных событий, подстраивая в том числе и график дипломатических контактов российской стороны", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".
По ее словам, ситуация с распространением коронавируса отразилась и на работе российских посольств в ряде зарубежных государств. В этой связи, отметила Захарова, сотрудники дипмиссий "проводят работу с коллективом, анализируют рекомендации местной стороны и соответственно выстраивают деятельность посольства".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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