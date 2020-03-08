В Болгарии подтвердили четыре случая заболевания коронавирусом

Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония. Архивное фото

Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония

© AP Photo / Eugene Hoshiko Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Четыре случая заражения новым типом Четыре случая заражения новым типом коронавируса подтверждены в Болгарии , сообщает информационный портал Novinite

Информация о подтвержденных случаях была в воскресенье озвучена на экстренном брифинге Национального оперативного штаба. Сообщается, что диагноз подтвердился у 27-летнего мужчины из города Плевен и 75-летней жительницы города Габрово, образцы анализов которых утром прошли финальную проверку в столичной лаборатории.

Также носителями вируса COVID-19 оказались 61-лений мужчина из города Плевен и медицинский работник из города Габрово.

Отмечается, что в Плевене на коронавирус были проверены 24 человека, в Габрово – 46.

Вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский сообщил о первых двух случаях заражения новым типом коронавируса в Болгарии. Зараженные находятся в инфекционных отделениях больниц по месту жительства, состояние обоих стабильное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.