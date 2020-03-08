Путин подписал указ о преобразовании научного центра "Прогресс" в АО

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании омского федерального научно-производственного центра "Прогресс" в акционерное общество, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложения правительства РФ о преобразовании ФГУП "ФНПЦ "Прогресс" (Омск) в акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса РФ государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", - говорится в тексте указа.
Кабмину также поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление указанных мероприятий и в 6-месячный срок провести свои акты в соответствие с указом.