Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T11:50+0300
https://ria.ru/20200308/1568311153.html
Путин подписал указ о преобразовании научного центра "Прогресс" в АО
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165228_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_d7f99087aad1f5d36352f19e52451f40.jpg
РИА Новости

Путин подписал указ о преобразовании научного центра "Прогресс" в АО

11:50 08.03.2020
517
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании омского федерального научно-производственного центра "Прогресс" в акционерное общество, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложения правительства РФ о преобразовании ФГУП "ФНПЦ "Прогресс" (Омск) в акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса РФ государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", - говорится в тексте указа.
Кабмину также поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление указанных мероприятий и в 6-месячный срок провести свои акты в соответствие с указом.
Стенд Роскосмоса на выставке
21 февраля, 11:29РИА Наука
"Роскосмос" намерен строить все спутники на универсальных платформах
810019
Обсудить 1
РостехВладимир ПутинОмскЭкономика
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Мурашко оценил экспортный потенциал производителей медоборудования
Здание правительства РФ
Правительство утвердило состав комиссии по региональному развитию
Здание Общественной палатой РФ в Москве
Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП
Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза сможет увольнять и назначать детского омбудсмена
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал позднюю встречу Путина с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин
Путин изменил положение об администрации президента
Президент России Владимир Путин
Путин поприветствовал участников актерской премии "Фигаро"
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
Кафе у Медовых водопадов горело в Карачаево-Черкесии
Тюльпаны в Никитском ботаническом саду в Крыму
В "Аптекарском огороде" первым 314 гостьям подарят по тюльпану
Вход на станцию метро Некрасовка
Более миллиона женщин проехали бесплатно в московском метро 8 марта
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционной политики
Стенд компании Роснефть
В "Роснефти" рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
В Липецкой области ввели допмеры безопасности из-за коронавируса
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко: память о победе над фашизмом объединяет Россию и Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния