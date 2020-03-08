Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.
Соответствующий указ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.
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"Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц: Долуда Николай - атаман Всероссийского казачьего общества. Ряховский Сергей - начальствующий епископ российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников)", - говорится в документе.