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Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП
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РИА Новости

Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП

11:46 08.03.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.
Соответствующий указ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.
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"Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц: Долуда Николай - атаман Всероссийского казачьего общества. Ряховский Сергей - начальствующий епископ российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников)", - говорится в документе.
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Общественная палата РФВладимир ПутинПолитика
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