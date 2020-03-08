Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина

КАЗАНЬ, 8 мар — РИА Новости. Восемь российских туристов с круизного лайнера Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess , где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани , сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

"Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний. Выполнили свою работу безупречно", — сказал глава Минздрава на церемонии награждения врачей, работавших с этими пациентами.

Он добавил, что все выздоровевшие чувствуют себя хорошо, их уже отправили домой.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Всего на борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

Восемь россиян с лайнера, в том числе одного ребенка, в ночь на 23 февраля самолетом МЧС доставили в столицу Татарстана и разместили в республиканской инфекционной больнице.

У троих диагностировали коронавирус в легкой форме.

Эвакуированные прошли в инфекционной больнице необходимый 14-дневный карантин. В течение этого времени они контактировали только с врачами, которые все две недели также жили в специальном боксе.