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Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина
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РИА Новости

Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина

11:44 08.03.2020 (обновлено: 11:58 08.03.2020)
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© Фото : пресс-служба президента ТатарстанаСотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где были размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где были размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
© Фото : пресс-служба президента Татарстана
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где были размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 мар — РИА Новости. Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний. Выполнили свою работу безупречно", — сказал глава Минздрава на церемонии награждения врачей, работавших с этими пациентами.
Он добавил, что все выздоровевшие чувствуют себя хорошо, их уже отправили домой.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. Всего на борту были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.
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Восемь россиян с лайнера, в том числе одного ребенка, в ночь на 23 февраля самолетом МЧС доставили в столицу Татарстана и разместили в республиканской инфекционной больнице.
У троих диагностировали коронавирус в легкой форме.
Эвакуированные прошли в инфекционной больнице необходимый 14-дневный карантин. В течение этого времени они контактировали только с врачами, которые все две недели также жили в специальном боксе.
Всего в России зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Кирая, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.
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Коронавирус Covid-19РоссияDiamond PrincessМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
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