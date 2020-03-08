В Китае впервые не выявили новых случаев COVID-2019 вне Хубэя

"За пределами провинции Хубэй в других регионах было зарегистрировано три случая заболевания, все они ввозные из-за границы. Впервые на самой территории Китая не выявлено новых случаев заражения", - сказал Ми Фэн.

Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 80 695, из них 3097 человек скончались, 57 065 вылечились и были выписаны из больниц, в настоящее время в больницах остаются еще более 20,5 тысяч человек.