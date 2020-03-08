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Додон прервет визит в Россию из-за первого случая COVID-19 в Молдавии
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РИА Новости

Додон прервет визит в Россию из-за первого случая COVID-19 в Молдавии

11:26 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье, что решил прервать рабочий визит в Россию и вернуться домой, поскольку в республике был диагностирован первый случай коронавируса.
Минздрав Молдавии в субботу вечером сообщил о первом случае коронавируса в стране. COVID-19 был диагностирован у женщины, прилетевшей из Италии. Додон узнал об этом во время визита в Москву, куда он прибыл в субботу.
"К сожалению, нашу страну не обошла глобальная угроза коронавируса. Я принял решение прервать свой рабочий визит в Москву (в последующие дни был запланирован ряд встреч с руководством РФ) и вернуться в Молдавию, чтобы в полной мере принимать участие в действиях властей по преодолению данной ситуации", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что государственные учреждения Молдавии были готовы к подобной ситуации, они мобилизованы и работают в режиме нон-стоп.
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"Власти были заранее готовы к этому вызову, мы находимся в постоянной связи с ВОЗ, с властями других стран, чтобы координировать все необходимые меры. Обращаюсь к нашим согражданам из диаспоры, в особенности к тем, кто находится в пораженных COVID-19 зонах: прежде чем отправляться в Молдову, убедитесь в том, что вы не являетесь носителем вируса", - добавил Додон, призвав всех к ответственности.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19РоссияИгорь ДодонМолдавияВ мире
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