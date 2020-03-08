Додон прервет визит в Россию из-за первого случая COVID-19 в Молдавии

"Власти были заранее готовы к этому вызову, мы находимся в постоянной связи с ВОЗ, с властями других стран, чтобы координировать все необходимые меры. Обращаюсь к нашим согражданам из диаспоры, в особенности к тем, кто находится в пораженных COVID-19 зонах: прежде чем отправляться в Молдову, убедитесь в том, что вы не являетесь носителем вируса", - добавил Додон, призвав всех к ответственности.