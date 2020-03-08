Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до семи

Здание отеля Xinjia Express, который использовался для карантина лиц, находившихся в тесном контакте с зараженными новым типом коронавируса, обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней были 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.
Уточняется, что по состоянию на 11.30 по местному времени (6.30 мск) воскресенья, спасателям удалось вытащить из-под завалов 43 человека, из них шесть были без признаков жизни, из госпитализированных 36 человек один тяжело раненный скончался позднее в больнице. В настоящее время спасатели пытаются найти под завалами еще 28 человек.
Причина обрушения пока неизвестна.
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.