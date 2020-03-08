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Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до семи
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РИА Новости

Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до семи

11:21 08.03.2020
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© REUTERS / cnsphotoСпасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
© REUTERS / cnsphoto
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места для карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до семи человек, еще 28 все еще находятся под завалами, сообщает агентство Синьхуа.
Здание отеля Xinjia Express, который использовался для карантина лиц, находившихся в тесном контакте с зараженными новым типом коронавируса, обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней были 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.
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Уточняется, что по состоянию на 11.30 по местному времени (6.30 мск) воскресенья, спасателям удалось вытащить из-под завалов 43 человека, из них шесть были без признаков жизни, из госпитализированных 36 человек один тяжело раненный скончался позднее в больнице. В настоящее время спасатели пытаются найти под завалами еще 28 человек.
Причина обрушения пока неизвестна.
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.
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