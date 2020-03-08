Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до семи

ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Количество жертв обрушения отеля в Количество жертв обрушения отеля в Китае , который использовался в качестве места для карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до семи человек, еще 28 все еще находятся под завалами, сообщает агентство Синьхуа

Здание отеля Xinjia Express, который использовался для карантина лиц, находившихся в тесном контакте с зараженными новым типом коронавируса, обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Гостиница располагалась в шестиэтажном здании и открылась в июне 2018 года, в ней были 80 номеров. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, не считая девяти человек, которым удалось самостоятельно выбраться.

Уточняется, что по состоянию на 11.30 по местному времени (6.30 мск) воскресенья, спасателям удалось вытащить из-под завалов 43 человека, из них шесть были без признаков жизни, из госпитализированных 36 человек один тяжело раненный скончался позднее в больнице. В настоящее время спасатели пытаются найти под завалами еще 28 человек.

Причина обрушения пока неизвестна.