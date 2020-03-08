В Индии число заболевших коронавирусом достигло 39 человек

"По возвращении семья встретилась с некоторыми родственниками. Именно родственники обратились в больницу с симптомами заболевания и их изолировали. Двое родственников дали положительный результат. Семья, которая ездила в Италию, также была изолирована позже. Мы призываем людей делиться информацией о путешествиях с властями. Мы усилили меры предосторожности в Патанамтитта и начали отслеживать контакты заболевших", - сказала министр.