В Индии число заболевших коронавирусом достигло 39 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у пяти членов одной семьи в индийском штате Керала, общее число инфицированных в стране достигло 39 человек, сообщает телеканал NDTV.
"Они также изначально отказались от госпитализации, и нам пришлось их уговаривать", - сказал министр.
Все новые заболевшие госпитализированы в больницу города Патанамтитта и находятся под наблюдением.
"По возвращении семья встретилась с некоторыми родственниками. Именно родственники обратились в больницу с симптомами заболевания и их изолировали. Двое родственников дали положительный результат. Семья, которая ездила в Италию, также была изолирована позже. Мы призываем людей делиться информацией о путешествиях с властями. Мы усилили меры предосторожности в Патанамтитта и начали отслеживать контакты заболевших", - сказала министр.
Медицинские чиновники также в качестве меры предосторожности поместили в клинику родителей заболевших путешественников, поскольку им уже исполнилось 90 лет и они жили в том же доме, что и заболевшие.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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