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В Индии число заболевших коронавирусом достигло 39 человек
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РИА Новости

В Индии число заболевших коронавирусом достигло 39 человек

11:15 08.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у пяти членов одной семьи в индийском штате Керала, общее число инфицированных в стране достигло 39 человек, сообщает телеканал NDTV.
Трое членов семьи - супружеская пара 50 лет и их 26-летний сын - перед возвращением в Индию посетили Венецию, но не сообщили об этом в аэропорту и не прошли проверку, сообщила министр здравоохранения штата К. К. Шайлайя.
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"Они также изначально отказались от госпитализации, и нам пришлось их уговаривать", - сказал министр.
Все новые заболевшие госпитализированы в больницу города Патанамтитта и находятся под наблюдением.
"По возвращении семья встретилась с некоторыми родственниками. Именно родственники обратились в больницу с симптомами заболевания и их изолировали. Двое родственников дали положительный результат. Семья, которая ездила в Италию, также была изолирована позже. Мы призываем людей делиться информацией о путешествиях с властями. Мы усилили меры предосторожности в Патанамтитта и начали отслеживать контакты заболевших", - сказала министр.
Медицинские чиновники также в качестве меры предосторожности поместили в клинику родителей заболевших путешественников, поскольку им уже исполнилось 90 лет и они жили в том же доме, что и заболевшие.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайИндияВ мире
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