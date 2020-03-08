Тест на коронавирус президента Эстонии показал отрицательный результат

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.