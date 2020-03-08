Тест на коронавирус президента Эстонии показал отрицательный результат

В США Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям AIPAC в Вашингтоне. В пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус. Помимо Кальюлайд, в конгрессе участвовали вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео.