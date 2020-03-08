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Известные женщины рассказали, чего ждут от 8 марта
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РИА Новости

Известные женщины рассказали, чего ждут от 8 марта

11:10 08.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокупатель с цветами на Рижском рынке в Москве
Покупатель с цветами на Рижском рынке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Покупатель с цветами на Рижском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины не зря боролись за свои права, а 8 марта – хорошая возможность для мужчин загладить свои оплошности перед дамами, считают опрошенные РИА Новости известные представительницы прекрасного пола.
Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года дата отмечается в ООН. В СССР 1921 году было решено праздновать 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации накануне февральской революции.
Цветы на Рижском рынке в Москве
Вчера, 03:31
Международный женский день

Повод загладить "косяки"

Международный женский день, как и любой другой праздник, – лишний повод признаться друг другу в любви, считает режиссер Алла Сурикова. И пусть в годы начала ее карьеры профессия "режиссер" считалась не женской, сейчас дамы в индустрии кинематографа уверенно заявили о себе.
"Если окидывать взглядом весь позитив, у нас сегодня есть некоторое количество женщин-губернаторов, у нас Центробанк возглавляет женщина, у нас женщин начали принимать на обучение офицерским профессиям. Громко говорят о защите от бытового и сексуального насилия. Трудовое право очень сильно изменилось. Мы добились многого. И даже я в свои 62 года с изумлением вижу, что то, о чем мы в 1990-е пытались прокричать, реализовалось. Но хочется же, чтобы все двигалось дальше", - рассказала писательница, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова.
Впрочем, остаются и существенные пробелы, не позволяющие всерьез говорить о равноправии. Так, Арбатова напомнила о дискриминации женщин при попадании в эшелоны власти, на рынке труда, с институтом алиментов. Не работает, по словам писательницы, и защита от харассмента. Однако на фоне этого в России, как и во всем мире, наблюдается рост числа мужчин, называющих себя феминистами.
"В продвинутых странах мужчины тоже называют себя феминистами. Количество этих мужчин увеличивается. Один из моих сыновей сидит сейчас в декрете с дочкой, потому что он фрилансер, а жена занимает солидный пост. И с каждым днем это увеличивается. Вопрос в том, что это должно быть общее движение. Сети помогают корректировать картину мира, объяснять женщинам, что они могут и должны ежесекундно защищать свои права", - рассказала Арбатова.
"К этому празднику мы все относимся философски. Две самые некрасивые женщины Роза Люксембург и Клара Цеткин учредили этот праздник, видимо с целью угодить их "красоте", - сказала певица Любовь Казарновская.
Актриса Виктория Исакова предпочитает не воспринимать 8 марта как день гендерного равенства. Для нее это праздник весны и нежности, а также возможность сказать дочери, маме и подругам о том, как она их любит.
"Восьмое марта мне нравится с точки зрения проявления романтизма в этот день, у мужчин есть повод загладить свои "косяки", высказать какое-то почтение к женщине. Главное, чтобы они делали это с удовольствием, но для многих это большое испытание. Ошарашенные мужчины бегают с охапками цветов, которым нужно поздравить всех женщин - на работе, в семье, соседок по подъезду, им, конечно, тяжело в этот день", - рассказала режиссер Оксана Михеева.
Международный женский день
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Женщины в науке и бизнесе

С начала века в России, по мнению главы комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Дианы Гурцкая, произошли революционные изменения, касающиеся положения и роли женщин.
"На смену декларируемому равноправию, женщины заняли реально важное место в политике, бизнесе, науке. Обратите внимание, сколько женщин находится на высоких государственных постах, в парламенте, академиях и университетах. Причем совмещая это с заботой о семье и детях. И это правильно", - отметила Гурцкая.
С тем, что для женщин в России нет "закрытых дверей", согласна и глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина.
"Могу с уверенностью сказать, что сегодня в современной России у каждой женщины есть все возможности для самореализации. Сегодня существует очень приятный тренд — все больше женского населения приходит в общественный сектор, создают, возглавляют различные общественные организации, занимающиеся благотворительностью, гуманитарными проектами", - добавила Сутормина.
Женщины — герои России
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Женщины — герои России

Первые в семье и на работе

Открытие все новых и новых возможностей для самореализации во всех сферах жизни вовсе не означает, что женщины забывают о домашнем очаге. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает, что умение расставлять приоритеты и работать в команде позволяет ей совмещать семью и работу.
Чем успешнее женщина в социуме, тем успешнее она и в семье, полагает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ведь крайне важна поддержка именно близкого окружения, которое может поддержать и дать необходимую для все новых и новых побед энергию.
"Я с восхищением смотрю на наших молодых девчонок, которые успевают больше, чем наше поколение – может быть, за счет того, что и социальная сфера стала более комфортной, и за счет цифровых экономик. Но я хочу пожелать в преддверии 8 марта, конечно, очень личного комфортного состояния души, ярких секунд, из которых соткано понимание счастья", - отметила Москалькова.
Впрочем, пусть изначально 8 марта и подразумевался как день солидарности женщин, выступивших за равные права с мужчинами, Арбатова призывает не отказываться и от его романтических ассоциаций.
"Любой праздник – это прекрасно, неважно, как он интерпретируется. Я не против, чтобы кто-то стоял с плакатами, а кто-то сидел и нюхал мимозу. Пусть все делают то, что им нравится, лишь бы у всех было хорошее настроение", - считает она.
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РоссияЕлена СуторминаМария АрбатоваМеждународный женский деньТатьяна МоскальковаЛюбовь КазарновскаяДиана ГурцкаяАлла СуриковаОбщество
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