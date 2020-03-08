На греческом Лесбосе произошел пожар в лагере мигрантов

АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. В лагере мигрантов и беженцев, построенном шведским Красным Крестом в Кара Тепе на греческом острове В лагере мигрантов и беженцев, построенном шведским Красным Крестом в Кара Тепе на греческом острове Лесбос , произошёл пожар, сообщает издание Lesvos news

Лагерь One Happy Family был открыт в 2017 году, на территории 60 соток построены крытые помещения площадью 500 квадратных метров. Лагерь был местом творческого трудоустройства беженцев, отмечает издание.

Пожар начался около 8.30 (9.30 мск), из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всему лагерю. Пожар потушен, он вызвал огромный ущерб - сгорела вся инфраструктура и все оборудование, говорится в сообщении.

Причиной пожара мог стать поджог, добавляет издание.

На минувшей неделе произошёл пожар в лагере Stage 2 в районе Скала Сикамниас на Лесбосе, построенном управлением верховного комиссара ООН по дела беженцев.

На Лесбосе находятся почти 22 тысячи беженцев и мигрантов при том, что лагеря рассчитаны на три тысячи человек.