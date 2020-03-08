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На греческом Лесбосе произошел пожар в лагере мигрантов
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РИА Новости

На греческом Лесбосе произошел пожар в лагере мигрантов

11:08 08.03.2020
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© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник пожарной службы Греции
Сотрудник пожарной службы Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник пожарной службы Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. В лагере мигрантов и беженцев, построенном шведским Красным Крестом в Кара Тепе на греческом острове Лесбос, произошёл пожар, сообщает издание Lesvos news.
Лагерь One Happy Family был открыт в 2017 году, на территории 60 соток построены крытые помещения площадью 500 квадратных метров. Лагерь был местом творческого трудоустройства беженцев, отмечает издание.
Пожар начался около 8.30 (9.30 мск), из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всему лагерю. Пожар потушен, он вызвал огромный ущерб - сгорела вся инфраструктура и все оборудование, говорится в сообщении.
Причиной пожара мог стать поджог, добавляет издание.
Работа пожарного
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На минувшей неделе произошёл пожар в лагере Stage 2 в районе Скала Сикамниас на Лесбосе, построенном управлением верховного комиссара ООН по дела беженцев.
На Лесбосе находятся почти 22 тысячи беженцев и мигрантов при том, что лагеря рассчитаны на три тысячи человек.
На острове сложилась крайне сложная ситуация, за последнее время несколько раз в лагерях вспыхивали беспорядки. На минувшей неделе были нападения на членов неправительственных организаций, которые помогают беженцам и мигрантам, получая гранты.
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