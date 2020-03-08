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В Румынии коронавирус подтвердили у 13 человек
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РИА Новости

В Румынии коронавирус подтвердили у 13 человек

11:10 08.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Тринадцать случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Румынии, новый случай выявлен в уезде Галац, сообщает пресс-служба минздрава страны.
"Новый случай заражения COVID-19 подтвержден, это 13-й случай инфицирования на национальном уровне. Речь идет о 72-летнем мужчине из Галац, который приехал из Ломбардии 29 февраля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минздрава.
В минздраве отметили, что мужчина до этого был в самоизоляции, к врачу он обратился 6 марта после чего был госпитализирован в уездную больницу Галац.
Ранее минздрав Румынии сообщал, что три пациента, у которых диагностировали коронавирус, уже успешно прошли лечение, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаРумынияВ мире
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