В Румынии коронавирус подтвердили у 13 человек

КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Тринадцать случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Румынии, новый случай выявлен в уезде Галац, сообщает пресс-служба минздрава страны.
В минздраве отметили, что мужчина до этого был в самоизоляции, к врачу он обратился 6 марта после чего был госпитализирован в уездную больницу Галац.
Ранее минздрав Румынии сообщал, что три пациента, у которых диагностировали коронавирус, уже успешно прошли лечение, повторные анализы на COVID-19 дали отрицательный результат.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.