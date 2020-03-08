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Три жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
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РИА Новости

Три жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

10:54 08.03.2020 (обновлено: 11:20 08.03.2020)
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© REUTERS / Jason ReedСупермаркет Woolworths в Сиднее, Австралия
Супермаркет Woolworths в Сиднее, Австралия
© REUTERS / Jason Reed
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Три женщины устроили драку за упаковку туалетной бумаги в австралийском супермаркете на фоне распространения коронавируса, сообщает местный телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в субботу в городе Чуллора недалеко от Сиднея в супермаркете Woolworths. Ссора женщин была запечатлена на видео, ролик набрал уже более 4 миллионов просмотров.
На кадрах видны две женщины, тележка которых полностью заполнена упаковками туалетной бумаги, третья женщина сочла это несправедливым и попыталась забрать у посетительниц одну упаковку бумаги. После этого между женщинами завязалась драка, на место происшествия была вызвана полиция.
Две из трех женщин были вынуждены явиться в полицию за участие в драке, суд по их делу назначен на конец апреля.
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Телеканал отмечает, что на фоне паники из-за коронавируса жители страны массово скупают туалетную бумагу, консервы и медикаменты. Чтобы избежать подобных инцидентов другая крупная австралийская сеть супермаркетов Coles в воскресенье утром установила для покупателей лимит в одну упаковку туалетной бумаги.
Ранее газета Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя крупнейшей в стране сети розничной торговли Woolworth сообщила, что из-за массовых закупок австралийцами туалетной бумаги Woolworth ввели ограничение на продажи – не более четырех упаковок туалетной бумаги одному покупателю, в том числе и при покупках онлайн. Помимо Woolworth ограничения на продажу туалетной бумаги (также не более четырех упаковок в одни руки) ввели магазины сети Ritchies Supa IGA.
Ранее сообщалось о 42 подтвержденных случаях коронавируса в Австралии и гибели одного человека.
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Коронавирус Covid-19АвстралияСиднейВ мире
Популярные комментарии
В социалистическом СССР была нехватка джинсов, в капиталистической Австралии тётки дерутся из-за туалетной бумаги. Вы как хотите, а я выбираю СССР!
8 марта, 11:37
АКАНДРЕЙ КОННИН
810101
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