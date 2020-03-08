В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
При этом автовладельцам не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.
Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям. Так, он должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.
Кроме того, должны совпадать сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования. Если срок действия ОСАГО истекает, перестает действовать и каско. В то же время от добровольной страховки можно отказаться, не расторгая договор обязательной "автогражданки".
"Двойной" полис доступен как в бумажном, так и электронном виде.
23 декабря 2019, 13:48Новый год—2020Итоги года: каско и ОСАГО топчутся на месте