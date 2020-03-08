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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
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РИА Новости

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

11:03 08.03.2020 (обновлено: 14:02 08.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПункт продажи страховых полисов для автовладельцев
Пункт продажи страховых полисов для автовладельцев
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
При этом автовладельцам не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.
Полис нового формата должен соответствовать нескольким требованиям. Так, он должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.
Кроме того, должны совпадать сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования. Если срок действия ОСАГО истекает, перестает действовать и каско. В то же время от добровольной страховки можно отказаться, не расторгая договор обязательной "автогражданки".
"Двойной" полис доступен как в бумажном, так и электронном виде.
Мобильный пункт оформления полисов ОСАГО и каско
23 декабря 2019, 13:48Новый год—2020
Итоги года: каско и ОСАГО топчутся на месте
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КАСКООСАГОАвтоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
Популярные комментарии
А сразу написать можно, сколько теперь денег давать?)))
8 марта, 12:14
Сергей Попов
6280001
ждем от страховщиков навязывания дсаго...
8 марта, 12:03
Валерий Носуля
4130000
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