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https://ria.ru/20200308/1568309334.html
Кошачий город: выставка "Кэтсбург" в Красногорске
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РИА Новости

Кошачий город: выставка "Кэтсбург" в Красногорске

12:00 08.03.2020 (обновлено: 14:34 08.03.2020)
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В Подмосковье прошла выставка кошек "Кэтсбург". Наиболее яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Одна из самых крупных в Европе выставок кошек "Кэтсбург" прошла в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.

Кот по кличке Виктор и его хозяин Михаил Галин на международной выставкеКэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
1 из 12

Одна из самых крупных в Европе выставок кошек "Кэтсбург" прошла в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Международная выставка кошек "Кэтсбург" проходит с 2011 года.

Кошка породы абиссинская на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
2 из 12

Международная выставка кошек "Кэтсбург" проходит с 2011 года.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Под одной крышей собрались более тысячи породистых животных из лучших российских и зарубежных питомников.

Кошка породы канадский сфинкс на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
3 из 12

Под одной крышей собрались более тысячи породистых животных из лучших российских и зарубежных питомников.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Всего на выставке были представлены кошки более 50 пород.

Кошка породы ламбкин на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске. Наталья Селиверстова
4 из 12

Всего на выставке были представлены кошки более 50 пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

В состав жюри вошли эксперты из России, США, Германии и Испании.

Посетители гладят кошку абиссинской породы на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
5 из 12

В состав жюри вошли эксперты из России, США, Германии и Испании.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Главную премию получил кот по кличке Виктор. Победителю присвоили титул "Почетный гражданин города Кэтсбург 2020".

Кот по кличке Виктор, получивший премию Кот года 2020, на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
6 из 12

Главную премию получил кот по кличке Виктор. Победителю присвоили титул "Почетный гражданин города Кэтсбург 2020".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Кошки-британцы на выставке "Кэтсбург".

Кошки породы британская на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
7 из 12

Кошки-британцы на выставке "Кэтсбург".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Кошка породы ориентальная.

Кошка породы ориентальная на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
8 из 12

Кошка породы ориентальная.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Кошка бурманской породы.

Кошка породы бурманская на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
9 из 12

Кошка бурманской породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Норвежская лесная кошка на выставке "Кэтсбург".

Кошка породы норвежская лесная на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
10 из 12

Норвежская лесная кошка на выставке "Кэтсбург".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Мейн-кун в выставочном центре "Крокус Экспо".

Кошка породы мейн-кун на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
11 из 12

Мейн-кун в выставочном центре "Крокус Экспо".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Кошка породы бобтейл.

Кошка породы бобтейл на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
12 из 12

Кошка породы бобтейл.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ФотоОбщество
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