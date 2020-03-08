Кошачий город: выставка "Кэтсбург" в Красногорске

Одна из самых крупных в Европе выставок кошек "Кэтсбург" прошла в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
Одна из самых крупных в Европе выставок кошек "Кэтсбург" прошла в выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
Международная выставка кошек "Кэтсбург" проходит с 2011 года.
Под одной крышей собрались более тысячи породистых животных из лучших российских и зарубежных питомников.
Под одной крышей собрались более тысячи породистых животных из лучших российских и зарубежных питомников.
Всего на выставке были представлены кошки более 50 пород.
В состав жюри вошли эксперты из России, США, Германии и Испании.
В состав жюри вошли эксперты из России, США, Германии и Испании.
Главную премию получил кот по кличке Виктор. Победителю присвоили титул "Почетный гражданин города Кэтсбург 2020".
Главную премию получил кот по кличке Виктор. Победителю присвоили титул "Почетный гражданин города Кэтсбург 2020".
Кошки-британцы на выставке "Кэтсбург".
Кошка породы ориентальная.
Кошка бурманской породы.
Норвежская лесная кошка на выставке "Кэтсбург".
Мейн-кун в выставочном центре "Крокус Экспо".
Кошка породы бобтейл.