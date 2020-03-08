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Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом

10:42 08.03.2020
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© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, по данным на воскресенье, в России не зарегистрировано, в общей сложности было зафиксировано 14 случаев заражения инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии",- говорится в сообщении.
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