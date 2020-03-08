Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, по данным на воскресенье, в России не зарегистрировано, в общей сложности было зафиксировано 14 случаев заражения инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии",- говорится в сообщении.
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Под медицинским наблюдением остаются также трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, уточнили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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