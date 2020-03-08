Премьер Индии на день уступил свои аккаунты в соцсетях женщинам

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал аккаунты в соцсетях семи обладателям премии "Нари Шакти" на время Международного женского дня.
"Поздравляю вас с Международным женским днем! Мы приветствуем дух и достижения нашей "Нари Шакти". Как я уже сказал несколько дней назад, я ухожу. В течение дня семь женщин, достигших успеха, будут делиться своими жизненными путешествиями и, возможно, взаимодействовать с вами через мои аккаунты в социальных сетях", - написал Моди в Twitter.
Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020
As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts.
У премьер-министра есть аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Аккаунты Моди – одни из самых популярных среди политиков, в Twitter на него подписано 53,3 миллиона человек, в Facebook – 44 миллиона, в Instagram – 35,2 миллиона. В сентябре 2019 года премьер-министр Моди был третьим по популярности мировым лидером на сайте микроблогов, уступая только президенту США Дональду Трампу и его предшественникам.
"В этот женский день (8 марта) я раздам свои аккаунты в социальных сетях женщинам, чья жизнь и работа вдохновляют нас. Это поможет им расширить мотивацию миллионов", - добавил Моди.
Первым, кто написал твит в аккаунте премьер-министра, была Снеха Мохандосс, основательница Food Bank India, вслед за ней твит отправила доктор Мальвика Айер, активистка по защите прав инвалидов, потерявшая кисти рук в результате взрыва бомбы.
Вчера, 03:31Международный женский день