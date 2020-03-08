В Югре трое детей погибли при пожаре в частном доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мар — РИА Новости. Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Югорске (ХМАО), возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК России.

Согласно информации МЧС, пожар произошел около полуночи по местному времени в частном деревянном доме площадью 24 квадратных метра. Спасателям удалось потушить огонь в течение 20 минут.

"Погибли трое детей, в том числе один из них — в медучреждении. Возбудили уголовное по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — сказал представитель СУ СК.

В окружном управлении МЧС уточнили РИА Новости, что специалисты выясняют причины случившегося. Одна из версий возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей.

Информацию о трагедии подтвердил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Югорска Андрей Бородкин. По его словам, погибшим детям было 11, восемь и пять лет. Кроме того, пострадала женщина, она находится в реанимации.