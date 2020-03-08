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В Югре трое детей погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Югре трое детей погибли при пожаре в частном доме

10:26 08.03.2020 (обновлено: 22:11 08.03.2020)
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© РИА Новости / Максим НичипоренкоРабота пожарного
Работа пожарного
© РИА Новости / Максим Ничипоренко
Работа пожарного. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мар — РИА Новости. Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Югорске (ХМАО), возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК России.
Согласно информации МЧС, пожар произошел около полуночи по местному времени в частном деревянном доме площадью 24 квадратных метра. Спасателям удалось потушить огонь в течение 20 минут.
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"Погибли трое детей, в том числе один из них — в медучреждении. Возбудили уголовное по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — сказал представитель СУ СК.
В окружном управлении МЧС уточнили РИА Новости, что специалисты выясняют причины случившегося. Одна из версий возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей.
Информацию о трагедии подтвердил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Югорска Андрей Бородкин. По его словам, погибшим детям было 11, восемь и пять лет. Кроме того, пострадала женщина, она находится в реанимации.
"Сейчас основные силы и средства городских служб в первую очередь сосредоточены на всесторонней помощи пострадавшим, семьям погибших. В администрации города в срочном порядке создана специальная рабочая группа", — добавил мэр Югорска.
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