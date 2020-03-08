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Uber будет платить компенсацию заразившимся коронавирусом таксистам
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РИА Новости

Uber будет платить компенсацию заразившимся коронавирусом таксистам

10:21 08.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси Uber
Автомобиль службы такси Uber
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Американская компания Uber будет выплачивать компенсацию таксистам и курьерам, которые заразились новым коронавирусом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на старшего вице-президента компании Эндрю Макдональда.
"Мы поддерживаем водителей и курьеров, у которых диагностирован COVID-19 или которые размещены в карантине органами здравоохранения. Водители и курьеры, оказавшиеся в этих ситуациях, получат компенсацию на срок до 14 дней", - приводит канал заявление Макдональда.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19UberВ мире
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