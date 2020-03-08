В ДНР заявили о 16 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 30 мин и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. Повреждения получили восемь домов, в зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов, уточнили в представительстве.