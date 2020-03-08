В ДНР заявили о 16 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 16 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 30 мин и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. Повреждения получили восемь домов, в зоне обстрела оказались восемь населенных пунктов, уточнили в представительстве.
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