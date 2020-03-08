В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин

На первом месте оказалась профессия продавца — 13,1% российских женщин заняты в сфере торговли на этой позиции.
На второй строчке — специалисты в области образования (учителя и воспитатели). В этой сфере трудятся 10,1% от общего числа работающих женщин.
Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и медсестры (6,7%).
По данным Росстата, всего в стране по состоянию на конец третьего квартала прошлого года официально трудоустроены были 35,2 миллиона женщин.
16 декабря 2019, 06:07Названы самые востребованные профессии в 2020 году