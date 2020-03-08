В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. RT на основе данных Росстата составил рейтинг самых распространенных профессий среди женщин в России.

На первом месте оказалась профессия продавца — 13,1% российских женщин заняты в сфере торговли на этой позиции.

На второй строчке — специалисты в области образования (учителя и воспитатели). В этой сфере трудятся 10,1% от общего числа работающих женщин.

Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и медсестры (6,7%).