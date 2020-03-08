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В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин
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РИА Новости

В Росстате рассказали, какие профессии наиболее популярны среди женщин

09:48 08.03.2020 (обновлено: 12:24 08.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота автосалона
Работа автосалона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. RT на основе данных Росстата составил рейтинг самых распространенных профессий среди женщин в России.
На первом месте оказалась профессия продавца — 13,1% российских женщин заняты в сфере торговли на этой позиции.
На второй строчке — специалисты в области образования (учителя и воспитатели). В этой сфере трудятся 10,1% от общего числа работающих женщин.
Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и медсестры (6,7%).
По данным Росстата, всего в стране по состоянию на конец третьего квартала прошлого года официально трудоустроены были 35,2 миллиона женщин.
Посетители на ярмарке вакансий
16 декабря 2019, 06:07
Названы самые востребованные профессии в 2020 году
211646210
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СтатистикаженщиныФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РаботаОбщество
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