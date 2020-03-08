В Москве в воскресенье ожидается теплая и дождливая погода

Ранее синоптик рассказал, что в 5 часов утра на метеостанции ВДНХ был установлен температурный рекорд в 8,5 градуса.
"Погоду сегодня будет определять небольшой циклонический вихрь, мы ожидаем облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в пределах 7-9 градусов тепла в Москве, от плюс 5 до плюс 10 - в Подмосковье", - сообщил Синенков.
Он отметил, что ветер будет юго-западный, западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и будет равно климатической норме - 748 миллиметров ртутного столба.