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В Москве в воскресенье ожидается теплая и дождливая погода
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РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидается теплая и дождливая погода

09:46 08.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожий во время дождя на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Теплая, облачная и местами дождливая погода ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее синоптик рассказал, что в 5 часов утра на метеостанции ВДНХ был установлен температурный рекорд в 8,5 градуса.
"Погоду сегодня будет определять небольшой циклонический вихрь, мы ожидаем облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в пределах 7-9 градусов тепла в Москве, от плюс 5 до плюс 10 - в Подмосковье", - сообщил Синенков.
Он отметил, что ветер будет юго-западный, западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и будет равно климатической норме - 748 миллиметров ртутного столба.
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