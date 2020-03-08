Погода в Москве установила новый рекорд тепла

"В пять часов утра на метеостанции ВДНХ температура была 8,5 градуса. И это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зафиксированного в 2014 году — тогда было 8,3 градуса", — отметил Синенков.
Как уточнил синоптик, ожидается, что температура днем еще повысится и приблизится к девяти градусам тепла.
"Погоду сегодня будет определять небольшой циклонический вихрь, мы ожидаем облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в пределах семи-девяти градусов тепла в Москве, от плюс пяти до плюс десяти — в Подмосковье", — пояснил собеседник агентства.
Синенков добавил, что ветер будет юго-западный, западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление повысится и будет равно климатической норме — 748 миллиметров ртутного столба.