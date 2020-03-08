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Погода в Москве установила новый рекорд тепла
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РИА Новости

Погода в Москве установила новый рекорд тепла

09:58 08.03.2020 (обновлено: 10:36 08.03.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Восьмое марта в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, рекорд тепла оказался побит уже ранним утром, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В пять часов утра на метеостанции ВДНХ температура была 8,5 градуса. И это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зафиксированного в 2014 году — тогда было 8,3 градуса", — отметил Синенков.
Как уточнил синоптик, ожидается, что температура днем еще повысится и приблизится к девяти градусам тепла.
"Погоду сегодня будет определять небольшой циклонический вихрь, мы ожидаем облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в пределах семи-девяти градусов тепла в Москве, от плюс пяти до плюс десяти — в Подмосковье", — пояснил собеседник агентства.
Синенков добавил, что ветер будет юго-западный, западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление повысится и будет равно климатической норме — 748 миллиметров ртутного столба.
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