Власти США разрешили лайнеру, где нашли коронавирус, войти в порт

Такую информацию телеканалу сообщил пассажир, в настоящий момент находящийся на судне. Ни представители служб здравоохранения, ни руководство лайнера пока не подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 21 человека на борту судна, 19 из которых - члены экипажа. В компании подтвердили РИА Новости, что на борту есть четверо россиян, и все они члены экипажа. Там отказались сообщить, находятся ли они в числе зараженных, сославшись на тайну личной жизни.