В Коста-Рике зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом

В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом

В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом

"Министерство здравоохранения сообщает, что анализы… подтверждают, что в нашей стране зафиксировано пять случаев COVID-19", - говорится в заявлении на сайте минздрава.