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В Коста-Рике зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Коста-Рике зафиксировали пять случаев заражения коронавирусом

09:16 08.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пять случаев инфицирования новым типом коронавируса выявлены в Коста-Рике, сообщает министерство здравоохранения страны.
В пятницу в Коста-Рике был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, заболевшая - 49-летняя американка.
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"Министерство здравоохранения сообщает, что анализы… подтверждают, что в нашей стране зафиксировано пять случаев COVID-19", - говорится в заявлении на сайте минздрава.
В числе зараженных трое граждан Коста-Рики и супружеская пара из США. Иностранные граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
Власти выясняют, с кем контактировали зараженные.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайСШАКоста-РикаВ мире
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