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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-08T11:25+0300
https://ria.ru/20200308/1568307392.html
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568307682_0:88:3484:2048_1036x0_80_0_0_691c72285b9b7458b9ad59e0fd4d9ba3.jpg
РИА Новости

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

09:05 08.03.2020 (обновлено: 11:25 08.03.2020)
17683
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с отравляющим веществом в городе Саракиб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с отравляющим веществом в городе Саракиб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийские военные специалисты досматривают место, где террористы готовили провокацию с отравляющим веществом в городе Саракиб в провинции Идлиб. 8 марта 2020
САРАКИБ (Сирия), 8 мар — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили в городе Саракиб провинции Идлиб химические отравляющие вещества, которые свидетельствуют о попытке террористов устроить провокации, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, в одном из домов в жилом квартале Саракиба военные обнаружили баллон с вытекшей жидкостью и элементы средств химзащиты.

"В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами, наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор", — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии.

Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, на месте работают специалисты.
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
По данным ЦПВС, из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами террористы нарушили герметичность одной из емкостей и получили отравление, не сумев устроить провокацию.
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
4 марта, 16:14Сказано в эфире
"Однозначно – провокация". Боевики хотели применить химоружие в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о попытке применения террористами химоружия в Идлибе. В эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков прокомментировал ситуацию.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Нашли доказательства кому? Кому они могут что то доказать? Сирийцам просто надо делать свою работу, - освобождаться от террористов. Ни надо брать пример с России, которая всегда пытается кому то что то доказать. В современном мире только бездоказательно обвиняют и ждут оправдания и доказательств бездоказательных обвинений. Но у нас же в приоритете лавросвкая политика "А мы не такие бяки". Ну ну.
8 марта, 10:52
Никита Ермаков
9006018
Говорить об этом нужно
8 марта, 10:25
В Вячеслав Фролов
2610201
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