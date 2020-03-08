В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

"В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами, наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор", — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии.