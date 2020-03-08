В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

САРАКИБ (Сирия), 8 мар — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили в городе Саракиб провинции Идлиб химические отравляющие вещества, которые свидетельствуют о попытке террористов устроить провокации, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, в одном из домов в жилом квартале Саракиба военные обнаружили баллон с вытекшей жидкостью и элементы средств химзащиты.
"В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами, наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа это хлор", — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии.
Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, на месте работают специалисты.
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
По данным ЦПВС, из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами террористы нарушили герметичность одной из емкостей и получили отравление, не сумев устроить провокацию.