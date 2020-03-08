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В ЛНР за сутки ликвидировали 46 природных пожаров
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РИА Новости

В ЛНР за сутки ликвидировали 46 природных пожаров

08:10 08.03.2020
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировало 46 природных пожаров за сутки на площади более 70 гектаров, заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее, 7 марта, в МЧС заявили о возгорании травы и сухостоя на общей площади около 83 гектаров и ликвидации 38 природных пожаров за сутки.
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"Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 50 пожаров, 46 из которых связаны с загоранием сухой травы на общей площади более 70 гектаров ", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе МЧС уточнили, что связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова. По данным МЧС ЛНР, 8 марта сохранится сухая погода, температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. В ведомстве призвали жителей республики быть бдительными и не сжигать сухую траву.
"Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны граждан", - напомнили в МЧС.
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