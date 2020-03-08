В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 6 марта украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 7 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики выпустили 12 мин из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Калиновка. По данным представительства ЛНР, огонь велся с направления подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Луганское.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.