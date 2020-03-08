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В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

08:01 08.03.2020 (обновлено: 08:36 08.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКПП в Донецкой области
КПП в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КПП в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 6 марта украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
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"За 7 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики выпустили 12 мин из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Калиновка. По данным представительства ЛНР, огонь велся с направления подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Луганское.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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