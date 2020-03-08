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Эксперты назвали лучшие подарки для женщин на 8 марта
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РИА Новости

Эксперты назвали лучшие подарки для женщин на 8 марта

07:05 08.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Продажа цветов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Букет на восьмое марта предпочтительнее собирать из сезонных цветов или пестрых роз, но лучшим подарком для женщины в этот день будут эмоции, партнершам по бизнесу можно дарить сладости и некрепкий алкоголь, а вот от парфюма и сертификатов следует отказаться, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Не в розах счастье

Выбирая букет на восьмое марта, лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, советует эксперт по этикету Элеонора Басманова. Значение имеет оттенок лепестков: белые и светлые цветы больше подходят юным девушкам, розовый цвет является универсальным, а красные цветы дарят только возлюбленным.
По словам президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, наиболее популярными цветами на восьмое марта являются тюльпаны и розы.
"Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты", - отметила Сафронова.
О свежести цветов говорят слегка зеленоватые бутоны, эти цветы продолжат расти, когда их поставят в воду, отметила эксперт. Свежесть роз надо определять по чашелистикам - зеленым лепесткам под бутоном - они должны смотреть вверх. Чтобы продлить жизнь цветов, нужно подрезать их ножом или секатором под водой. Цветы будут больше стоять в несладкой газированной минеральной воде.
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Чувства вне программы

Выбирая подарок, нужно отталкиваться от того, что ждет женщина, считает Басманова. Нужно избегать вещей, которые вернут ее в будни, лишат праздничного настроения. Не стоит вручать и стандартные парфюмерные или подарочные наборы – они дают понять, что даритель не думал о ней.
Но больше всего женщины ценят особое отношение к ним, отмечает Басманова, проявление чувств "вне программы".
"Букет сам по себе, бах - на белые ночи в Петербург, на воздушном шаре (полетать) – что-то такое, что нетрадиционным образом выражает чувства", - считает эксперт.
В подарочном этикете устные и письменные поздравления зависят от уровня коммуникации. В некоторых случаях достаточно поздравления по почте, звонком или через мессенджер. Сделать такое поздравление более приятным помогут личные нотки.
Подарки на восьмое марта бизнес-партнерам должны быть деловыми или универсальными, подчеркивает бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. По ее мнению, не стоит дарить партнерам сертификаты, так как цена не должна бросаться в глаза, а концепция подарка предполагает сюрприз.
Если фантазия подводит дарителя, лучше ограничиться цветами, конфетами или другими сладостями и некрепким спиртным – вином, шампанским достойного качества, посоветовала Николаева.
«Ведь я одна всего!»: оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 марта
7 марта, 18:37
"Ведь я одна всего!": оркестр Росгвардии поздравил ветерана с 8 мартаВетерана Великой Отечественной войны Анну Васильевну Котенко с наступающим праздником 8 марта поздравили кемеровские курсанты-юнармейцы и оркестр национальной гвардии. Музыканты исполнили мелодии военных лет во дворе ее дома. Букет из живых тюльпанов дополнили бумажные цветы, созданные в технике оригами.
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РоссияПразднование 8 мартаМеждународный женский деньОбщество
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