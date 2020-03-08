На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Декрет касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) — это значительная территория на севере страны и частично в ее центре.
Въезд и выезд из данных территорий возможен только в исключительных случаях — например, по медицинским показаниям.
Ограничения коснутся также работы учреждений: будут закрыты музеи, галереи и другие места культуры.
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Ранее в российском посольстве в Риме предупредили о риске введения карантина на севере Италии и призвали граждан России воздержаться от поездок в эту страну.
По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.
Распространение коронавируса в мире
В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3070, излечились более 55,4 тысячи пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.
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