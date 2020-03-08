Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T11:43+0300
https://ria.ru/20200308/1568306022.html
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270359_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_def23ebe715e4ddbee85a55bd1f93558.jpg
РИА Новости

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

06:57 08.03.2020 (обновлено: 11:43 08.03.2020)
43293
© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanИтальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Декрет касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) — это значительная территория на севере страны и частично в ее центре.
Въезд и выезд из данных территорий возможен только в исключительных случаях — например, по медицинским показаниям.
Ограничения коснутся также работы учреждений: будут закрыты музеи, галереи и другие места культуры.
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
7 марта, 21:44
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Ранее в российском посольстве в Риме предупредили о риске введения карантина на севере Италии и призвали граждан России воздержаться от поездок в эту страну.
По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3070, излечились более 55,4 тысячи пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
22955716
Обсудить 7
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеИталияВ мире
Популярные комментарии
Зачем они с автоматами? Там уже началось обращение в зомби?!
8 марта, 07:27
Nebannij Den
2181101
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке.
В России выявили четыре новых случая коронавируса
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
Автомобиль следственного комитета (СК) России
Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Пенсия
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Президент США Дональд Трамп
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 133
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Долина реки Чулышман
На Алтае продают "уникальную" корягу за два миллиона рублей
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
В Италии жертвами коронавируса стали 233 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
04:30Goldman Sachs не исключил падения стоимости нефти до 20 долларов
Лента новостейМолния