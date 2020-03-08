На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Марке, Декрет касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья Пьемонт , Венето (включая Венецию ) — это значительная территория на севере страны и частично в ее центре.

Въезд и выезд из данных территорий возможен только в исключительных случаях — например, по медицинским показаниям.

Ограничения коснутся также работы учреждений: будут закрыты музеи, галереи и другие места культуры.

Ранее в российском посольстве в Риме предупредили о риске введения карантина на севере Италии и призвали граждан России воздержаться от поездок в эту страну.

По последним данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19