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На Алтае продают "уникальную" корягу за два миллиона рублей
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РИА Новости

На Алтае продают "уникальную" корягу за два миллиона рублей

06:55 08.03.2020 (обновлено: 12:28 08.03.2020)
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© РИА Новости / Елена КозловаДолина реки Чулышман
Долина реки Чулышман
© РИА Новости / Елена Козлова
Долина реки Чулышман. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Жительница города Бийск в Алтайском крае выставила на продажу на портале бесплатных объявлений "корягу из Чулышманской долины", запросив за нее два миллиона рублей.
Такую стоимость продавец обосновала тем, что в кусок дерева вросли три камня. При этом она указала, что текущая цена актуальна лишь до 25 октября, объяснив это "инфляцией".
Объявление было опубликовано еще в середине февраля, однако алтайские СМИ обратили на него внимание только сейчас.
В начале декабря прошлого года житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард. Причиной такой стоимости, по мнению продавца, был дефект монеты в виде поворота аверса, который делал ее редкой.
© AvitoСкриншот объявления о продаже "уникальной" коряги за два миллиона рублей
Скриншот объявления о продаже уникальной коряги за два миллиона рублей
© Avito
Скриншот объявления о продаже "уникальной" коряги за два миллиона рублей
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РоссияБийскОбщество
Популярные комментарии
А друг мой руки снеговика продавал, веточки с березы. Тоже успешно, поднялся .
8 марта, 09:24
Андрей
3220000
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