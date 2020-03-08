В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Два первых случая заражения новым типом Два первых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Болгарии , однако образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию, чтобы окончательно подтвердить, действительно ли они болеют COVID-19, заявил на брифинге поздно вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.

"Четыре образца из тех, что были проверены в провинциальных больницах, дали сомнительно положительный результат. Впоследствии была проведена еще одна проверка для подтверждения, и два образца вновь показали положительный результат", - заявил Мутафчийский.

Он сообщил, что далее компетентные ведомства будут действовать в соответствии с планом по обращению с зараженными новым коронавирусом пациентами. Тем не менее, до тех пор, пока результат не подтвердится окончательно, никаких чрезвычайных мер предприниматься не будет.

Во-первых, из-за того, что лабораторные данные, полученные в провинциальных учреждениях, могут быть недостаточно достоверны, образцы указанных двух пациентов продолжат исследовать в национальной лаборатории в Софии. Также будут установлены последние контакты зараженных.

По данным властей, потенциально зараженные – 27-летний мужчина из города Плевен и 75-летняя жительница города Габрово. Они находятся в инфекционных отделениях больниц по месту жительства, состояние обоих стабильное.

В минздраве страны уточнили, что этим пациентам провели по три теста. Два из них дали положительный результат, а третий – отрицательный. Именно поэтому образцы пациентов были направлены в Софию для проведения дальнейших тестов.

"До тех пор (пока не получены окончательные результаты – ред.) мы не можем категорически утверждать, что в Болгарии зарегистрированы случаи нового коронавируса", - говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook.

Ожидается, что окончательные результаты анализов будут объявлены утром в воскресенье.

К настоящему моменту известно, что эти два пациента не вписываются в характерный профиль зараженных, так как в последнее время не выезжали за границу, и до сих пор нет доказательств их контакта с возможными зараженными. Именно поэтому соответствующие органы пытаются разыскать всех, с кем больные вступали в контакт, чтобы выявить, есть ли еще зараженные, и найти так называемого "нулевого пациента" в Болгарии.

В министерстве здравоохранения добавили, что по первоначальным данным число контактов обоих не превышает 30 человек, включая медперсонал. Инфекционные отделения больниц в городах Габрово и Плевен закрыты на предварительный карантин, пока они принимать новых пациентов не будут.