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Кузнецова готовит проект по инновациям для детей
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РИА Новости

Кузнецова готовит проект по инновациям для детей

06:13 08.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала в интервью РИА Новости, что готовится к рождению седьмого ребенка, и новый этап в жизни придает ей дополнительные силы в работе.
"Мы ждем седьмого малыша, дети ждут, особенно младшие. Они все чаще спрашивают: "Мам, а малыш уже подрос? Ну, когда мы его увидим?"… Сейчас, да, привычные узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придется отложить, но для защиты прав детей это придает новые силы. У нас уже есть новые проекты, один из них масштабный, но про него пока рассказывать подробности не буду, он связан с инновациями в детской сфере", - сказала Кузнецова.
Она отметила, что продолжит заниматься реализацией действующих инициатив, среди которых совершенствование работы органов опеки, реформирование детских домов-интернатов, вопросы питания и многое другое. Кузнецова считает, что с рождением каждого ребенка человек открывает в себе "ресурсы нового уровня". Так, по ее словам, появление всех детей в семье совпадало с важными событиями в рабочей сфере.
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"Когда родилась первая дочка, я поступила заочно на второе высшее. Когда родилась вторая, с друзьями начали волонтерский проект для детей-отказников в больнице. Когда родился третий, Иван, мы открыли проект "Жизнь - священный дар" по помощи беременным женщинам в кризисной ситуации. Когда родился четвертый ребенок, мы запустили проект для молодежи "Мой выбор - жизнь и здоровье". Когда родился пятый, Тимоша, мы открыли приют для женщин с детьми, я возглавила региональное отделение ОНФ. Когда родился Лев, я выиграла выборы в Государственную думу и начала работать на посту уполномоченного по правам ребенка", - рассказала Кузнецова.
По ее словам, она никогда не ставила конкретных целей в карьерном плане, но вся жизнь в той или иной степени всегда была связана с помощью семьям и детям. И большая семья, по ее словам, всегда оказывала необходимую поддержку и способствовала развитию в работе.
"Дети интересуются моей деятельностью, а старшие наблюдают по социальным сетям. Иногда спрашивают: "Мам, а почему этого ребенка бросили? Что с ним будет дальше?" Для меня важно, чтобы они знали, что обязательно защитим и этого ребенка, и других. Переживали, когда я в Сирию поехала (за возвращением на родину российских детей, находящихся в зоне боевых действий - ред.). Муж писал, что младшие играли весь вечер в то, как они с бандитами сражаются. Семья - это большая поддержка", - заключила Кузнецова.
Глава исполкома пензенского ОНФ Анна Кузнецова, получившая назначение Уполномоченным при президенте по правам ребенка, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 9 сентября 2016
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РоссияАнна КузнецоваОбщество
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06:16В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
06:13Кузнецова готовит проект по инновациям для детей
06:13Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков
06:10Ученый: гренландским тюленям в России может грозить исчезновение
05:53Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
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