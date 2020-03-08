Кузнецова готовит проект по инновациям для детей

"Мы ждем седьмого малыша, дети ждут, особенно младшие. Они все чаще спрашивают: "Мам, а малыш уже подрос? Ну, когда мы его увидим?"… Сейчас, да, привычные узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придется отложить, но для защиты прав детей это придает новые силы. У нас уже есть новые проекты, один из них масштабный, но про него пока рассказывать подробности не буду, он связан с инновациями в детской сфере", - сказала Кузнецова.