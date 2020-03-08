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Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек
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РИА Новости

Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек

05:53 08.03.2020 (обновлено: 06:22 08.03.2020)
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© REUTERS / cnsphotoСпасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
Спасатели на месте обрушения отеля Xinjia Express в Китае
© REUTERS / cnsphoto
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание "Синьцзинбао".
Шестиэтажное здание отеля Xinjia Express, построенное в 2018 году, обрушилось в субботу около 19.15 по местному времени (14.15 мск) в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Под завалами отеля оказались около 70 человек.
Отель использовался для карантина тех, кто тесно общался с зараженными коронавирусом. В изоляции там находились жители районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3097 человек, излечились более 57 тысяч пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.
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