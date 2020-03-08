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СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
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РИА Новости

СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

05:37 08.03.2020 (обновлено: 06:04 08.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами-членами ОПЕК, сообщает агентство Блумберг.
По данным источников агентства, Эр-Рияд повысить добычу нефти еще больше - до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями - 9,7 миллиона в день, подобный рост "поверг бы рынки в хаос" на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса.
Блумберг оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны "заставить их вернуться за стол переговоров".
В пятницу глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что сделка ОПЕК+ перестанет действовать с 1 апреля, так как Москва не приняла предложение картеля дополнительно снизить добычу нефти из-за распространения коронавируса.
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Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3097 человек, излечились более 57 тысяч пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.
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РоссияОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
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