СМИ: Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ОПЕК , сообщает агентство Блумберг . Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами-членами, сообщает агентство

По данным источников агентства, Эр-Рияд повысить добычу нефти еще больше - до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями - 9,7 миллиона в день, подобный рост "поверг бы рынки в хаос" на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса.

Блумберг оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны "заставить их вернуться за стол переговоров".

В пятницу глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что сделка ОПЕК+ перестанет действовать с 1 апреля, так как Москва не приняла предложение картеля дополнительно снизить добычу нефти из-за распространения коронавируса.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19