Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде выросло до 57

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Канаде возросло до 57, сообщается на сайте правительства страны.
"По состоянию на 7 марта 2020 года в Канаде подтверждены 57 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным правительства, 28 случаев зарегистрированы в провинции Онтарио, 27 – в Британской Колумбии, еще два – в Квебеке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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