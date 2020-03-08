Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо

"Мы сейчас живем в две семьи в маленькой квартире у родственников. Порой не хватает еды. Поэтому большое вам спасибо за помощь. Мы очень хотим вернуться домой. Сейчас наш поселок освободили. Но мы ждем, когда военные закончат разминирование", - сказала журналистам Абда Фируза, одна из пришедших за помощью.