Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 8 мар – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарный груз в сирийский поселок Амирия, пригород Алеппо.
Местным жителям и беженцам раздали хлеб, продуктовые наборы и одеяла. В наборы входят сгущенное молоко, чай, мука, рис и гречневая крупа. Всего выдано около 250 продуктовых наборов.
"Мы сейчас живем в две семьи в маленькой квартире у родственников. Порой не хватает еды. Поэтому большое вам спасибо за помощь. Мы очень хотим вернуться домой. Сейчас наш поселок освободили. Но мы ждем, когда военные закончат разминирование", - сказала журналистам Абда Фируза, одна из пришедших за помощью.
Сирийцы рассказали о тяготах, которые им пришлось перенести во время боевых действий. Есть те, кому пришлось "купить" возможность покинуть занятую боевиками территорию.
"Из нашей деревни было очень трудно уйти, боевики нас не выпускали. Меня били, украли все ценное. Я не мог больше терпеть, взял жену, детей. Мы заплатили постовым, чудом ушли", - рассказал Омар Эззук.