Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 89

Ранее Куомо заявлял, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в этом американском штате. В среду он сообщал об 11 заразившихся.

Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.