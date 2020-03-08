Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 89

НЬЮ-ЙОРК, 8 мар - РИА Новости. Число заболевших новым коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 89, написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Эндрю Куомо.
"Есть дополнительные 13 случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк. Общее число дошло до 89", - написал губернатор.
Ранее Куомо заявлял, что ожидает "десятки и десятки" новых случаев заражения коронавирусом в этом американском штате. В среду он сообщал об 11 заразившихся.
Он также отметил, что на этой неделе штат мог позволить себе проводить лишь 20-30 тестов на коронавирус в день. В перспективе власти, по его словам, хотят довести этот показатель до 1000 в день.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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